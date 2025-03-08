Ермак провел важную встречу накануне переговоров с США: кто и зачем приехал в Киев

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу, 8 марта, встретился в Киеве с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.

Об этом руководитель ОПУ сообщил в своем Telegram-канале.

Ермак отметил, что визит Пауэлла состоялся накануне украино-американских переговоров в Саудовской Аравии и преследовал цель продолжения совместной работы над мирным планом.

"Говорили о первых шагах, которые президент Владимир Зеленский предложил на заседании Европейского совета в Брюсселе. Это тишина в небе и на море, прекращение атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и морских военных операций, а также освобождение пленных", – сообщил Ермак.

Он также добавил, что также обсудили предложения Франции и стран Северной Европы и Балтии.

"Обменялись мнениями о ключевых вопросах на пути к приближению мира: гарантии безопасности, условия, при которых будет возможно прекращение огня и сохранение санкций против России. Отдельное внимание было уделено увеличению военной и финансовой поддержки Украины и европейскому оборонному потенциалу", — отметил руководитель Офиса президента.

Напомним, Зеленский сообщил, что следующая неделя начнет с визита в Саудовскую Аравию и после его встречи в понедельник с наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой.

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