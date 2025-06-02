Ермак раскрыл ключевое требование Украины на переговорах в Стамбуле

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. / © Getty Images

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Во время переговоров в Стамбуле украинская делегация официально передала российской стороне список украинских детей, которые должны быть возвращены.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно вывезла или удерживает на временно оккупированных территориях. Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что возвращение детей — это не просто гуманитарный вопрос, а ключевой шаг к построению справедливого и продолжительного мира.

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"Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей. Возвращение украинских детей - неотделимая часть справедливого мира и ключевой элемент доверия", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что переданный список является "первым тестом на искренность намерений" российской стороны.

"Ждем ответа. Мяч на поле России. Настоящая добросовестность - это не слова, а действия. И сейчас самое время это доказать", - подчеркнул глава ОП.

Ранее о готовящемся очередном этапе обмена военнопленными сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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