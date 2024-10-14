Ермак рассказал, что будет делать Зеленский после того, как представит План победы в Раде

По словам Ермака, главной гарантией безопасности является полноценное членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

Президент Владимир Зеленский представит План победы, чтобы все главные партнеры нашего государства и украинское общество знали все его нюансы.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Единые новости".

"Безусловно, главной гарантией (безопасности – Ред.) является наше полноценное членство в Европейском Союзе, полноценное членство в НАТО. И именно поэтому [это] одним из главных пунктов Плана победы, который наш президент в эту среду с трибуны Верховной Рады представит украинскому обществу, народным депутатам, а после этого будет его представлять на заседании Европейского Совета на уровне лидеров", – сказал он.

Ермак напомнил, что ранее украинский План победы уже был представлен президенту США Джо Байдену, обеим палатам Конгресса США и кандидатам в президенты США, а на прошлой неделе – президенту Франции, главам правительств Великобритании, Италии и Германии.

"Я думаю, что это будет абсолютно логичным шагом, чтобы все главные наши партнеры и, безусловно, украинское общество тоже знало все нюансы этого плана победы. И чтобы все понимали, почему мы считаем, что именно этот план победы – это о том, как сделать Украину сильнее, чем создать атмосферу реальной реализации Формулы мира", – сообщил руководитель Офиса главы государства.

Ранее советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что Владимир Зеленский в среду, 16 октября, выступит в Верховной Раде, где представит свой План победы.

В своем сегодняшнем обращении президент Зеленский заверил, что План победы будет представлен публично.

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