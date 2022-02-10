Ермак рассказал, что на переговорах советников лидеров "нормандского формата" хотят разблокировать работу ТКГ

Ермак рассказал, что на переговорах советников лидеров "нормандского формата" хотят разблокировать работу ТКГ

Украинская сторона также будет предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников "нормандского формата" будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с представителями украинских СМИ, говорится на сайте главы государства.

Ермак отметил, что украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

Кроме того, руководитель Офиса главы государства подчеркнул, что представители Украины будут обязательно поднимать вопросы по разблокированию процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии разграничения.

Андрей Ермак отметил, что сегодня наше государство является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и имеет большую международную поддержку. Об этом свидетельствует беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ближайшая встреча в "нормандском формате" состоится на уровне политсоветников 10 февраля в Берлине.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к участию во встрече лидеров "нормандской четверки".

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