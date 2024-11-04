Ермак рассказал, какие отношения у Зеленского с обоими кандидатами в президенты США

У Президента Владимира Зеленского хорошие личные отношения с кандидатами в президенты США — Камалой Гаррис от Демократической партии и Дональдом Трампом от Республиканской партии.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я знаю точно, я присутствовал на всех этих встречах, у президента очень хорошие отношения. И с вице-президентом Камаллой Гаррис, и с Дональдом Трампом. Я не могу раскрывать, как вы понимаете, особенно накануне выборов какие-то детали, но я точно могу вам сказать, это не просто формальные, это очень хорошие личные отношения", – сказал он.

Ермак отметил, что выборы президента США являются выбором американского народа, который Украина уважает. Он также добавил, что ни один из президентов не будет готов отдать победу Путину.

Напомним, ранее Ермак рассказывал, может ли война завершиться без деоккупации территорий Украины.

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