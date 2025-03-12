Ермак рассказал, когда подпишут соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых

Переговоры по этому документу продолжались несколько месяцев.

Соглашение между Украиной и США по добыче полезных ископаемых будет подписано, когда Вашингтон сочтет это удобным.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает CNN.

“Проект этого документа уже утвержден украинским правительством. Даже определены люди, имеющие право его подписать. Что касается американской стороны, то, когда наши партнеры сочтут это удобным, соглашение будет подписано”, – сказал Ермак.

Он уточнил, что речь идет о рамочном соглашении, а впереди еще работа "над более подробным документом".

Украина имеет значительные запасы полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, которые могут быть стратегически важными для США. Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в сфере добычи и переработки таких ресурсов.

Напомним, после переговоров в Саудовской Аравии стало известно, что Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в сфере безопасности Украины.

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