Ермак рассказал, о чем говорил с Уиткоффом

Глава ОП Андрей Ермак и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф / © Telegram / Андрей Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом относительно выполнения всех договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите.

Об этом он сообщил в соцсети Х после завершения разговора.

«В начале встречи я проинформировал Стива Уиткоффа о военных преступлениях, которые Россия ежедневно совершает против наших городов и громад в Украине. В частности, я рассказал о массированном ракетно-дроновом обстреле Киева, в результате которого погибли 23 человека, включая четырех детей», — отметил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что Россия не осуществляет никаких необходимых мер для прекращения войны и явно затягивает военные действия.

«Украина поддерживает твердую решимость президента Трампа, а также всех партнеров, достичь прочного мира как можно скорее. Украина приветствует все мирные инициативы, выдвинутые Соединенными Штатами. Но, к сожалению, каждая из них тормозится Россией», — сообщил он.

Андрей Ермак заверил, что Украина открыта к прямым переговорам на уровне лидеров и готова обсудить самый широкий спектр вопросов.

«Мы считаем, что необходимо глобальное давление, чтобы убедиться, что Россия действительно готова двигаться к миру, и, в частности, проводить критически важные встречи лидеров с этой целью», — намекнул глава ОП на необходимость применения санкций против государства-агрессора.

Ермак также сообщил, что пригласил Стива Уиткоффа посетить Украину в ближайшее время.

Еще одним участником переговоров от Украины на этой встрече был первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Андрей Ермак в пятницу, 29 августа, на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом будет говорить о подготовке встречи на уровне лидеров для окончания войны