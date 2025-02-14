Ермак рассказал, о чем разговаривал со спецпредставителем Трампа

В пятницу, 14 февраля, в Мюнхене руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Политики обсудили координацию совместных усилий для достижения справедливого и продолжительного мира.

Об этом представитель ОП сообщил в своем Telegram-канале.

Темой разговора также стало продолжение поддержки Украины, ведь это, подчеркивает Ермак, вопрос безопасности не только нашей страны, но и всей Европы и мира. Кроме того, политики обсудили подготовку запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя США в Украину.

"Путин никогда не играет по правилам. Россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Любые договоренности без сильного принуждения России не будут работать — контроль над Украиной остается для Кремля основой имперских амбиций. Именно поэтому наша общая обязанность — сделать так, чтобы агрессор заплатил настоящую цену".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не видит того, что у Соединенных Штатов Америки готов план по окончании войны в Украине.

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