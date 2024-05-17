Ермак сделал сенсационное заявление относительно соглашения о безопасности с США

Глава ОП сделал прогноз о решениях, которые будут приняты на саммите НАТО в Вашингтоне.

Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал в ближайшее время соглашение о безопасности с Соединенными Штатами.

Об этом он сказал в эфире "1+1".

"Сегодня мы уже имеем девять соглашений о безопасности и, я думаю, что очень скоро появится соглашение с Соединенными Штатами и еще некоторыми странами", — заявил Ермак.

Также он предположил, что на предстоящем в июле этого года в Вашингтоне саммите НАТО Украина может получить приглашение в Альянс и начать уже конкретные переговоры, когда и как она сможет стать полноценным членом этой мощной военно-политической организации.

Напомним, в четверг, 16 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, договорившись о безотлагательной подготовке двустороннего соглашения о безопасности.

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