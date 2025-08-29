Ермак сказал, состоится ли встреча Зеленского и Путина

Глава ОПУ Андрей Ермак / © Getty Images

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным «точно» состоится. По словам Ермака, на сегодняшний день ему неизвестно, будет ли это двусторонняя или сразу трехсторонняя встреча с участием американского лидера Дональда Трампа.

Об этом он сказал после встречи с американским спецпосланником Стивом Виткоффом в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Ермак выразил мнение, что с каждым днем России становится все труднее отвечать на вопросы стран «Глобального Юга», у которых есть хорошие отношения с Кремлем. Он привел в пример такие страны, как Китай, Индия и Бразилия.

«Если вы хотите мира, как вы говорите, то в чем проблема? В чем проблема объявить ceasefire на определенный период и начать говорить? – отметил председатель ОП.

Он также добавил, что если Россия этого не делает, это свидетельствует о том, что она не стремится к миру. По словам Ермака, это давление и вопросы будут наращиваться, поскольку для всех здоровых людей сегодня непонятно, почему переговоры не начались.

Ермак также напомнил, что президент Зеленский готов ко встрече в любой точке мира, за исключением России или стран, поддерживающих ее военную машину. Он подчеркнул, что многие страны готовы «от всей души» организовать такие переговоры.

Напомним, по мнению Ермака, России становится все труднее уклоняться от диалога с Украиной. И роль Трампа в мирном процессе решающая, ведь именно он способен заставить Путина начать настоящие переговоры.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал неожиданное заявление по поводу встречи Путина и Зеленского. По его мнению, после массированной атаки Киева не следует надеяться, что президенты Украины и России сядут за стол переговоров.