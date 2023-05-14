Ермак смайликами заинтриговал о визите Зеленского в Берлин

В ночь на 14 мая Владимир Зеленский приехал в Берлин.

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Европа. НАТО. Безопасность", — говорилось в сообщении в социальных сетях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал визит украинского лидера в Берлин традиционным сообщением со смайликами.

Фото: t.me/ermaka2022

Среди смайликов флаг Германии, рукопожатие и огонь, пылающий в костре.

Напомним, что Зеленский убежден, что победа Украины – это не только освобождение всех оккупированных территорий, но и справедливые приговоры всем убийцам. Он добавил, что агрессия со стороны РФ может быть разной – не только в виде ракет, но и шантажа, в том числе энергетического.

К тому же Зеленский рассказал, на какую страну Путин хочет напасть следующей. Он подчеркнул, что НАТО – это не только защита, но и ответственность. По его словам, общество этих стран должно знать лучше помочь Украине, чем отправлять на войну собственных детей.

Добавим, что ранее Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом. Мол, вопрос войны никто не решил, поэтому российский диктатор Путин решил, что он может поработать со странами и пойти дальше.

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