Ермак: совместное заявление советников "нормандского формата" – это шаг вперед

Переговоры советников в Париже продолжались более восьми часов.

В Париже завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата", в которой принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По результатам мероприятия было согласовано совместное коммюнике и договорено о следующей встрече через две недели в Берлине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Переговоры советников в Париже продолжались более восьми часов.

В заявлении представители Германии, Франции, Украины и России подчеркнули, что настроены уменьшить текущие разногласия для продвижения переговорного процесса.

Советники заявили, что поддерживают безусловное соблюдение режима прекращения огня, о котором было договорено 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам выполнения Минских соглашений.

"Стороны также обсудили важность активизации работы трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп с целью быстрого прогресса в реализации минских договоренностей", — говорится в совместном коммюнике.

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе народный депутат Андрей Костин, также принимавший участие во встрече советников, отметил, что лаконичность совместного коммюнике демонстрирует то, что переговоры происходили нелегко, но стороны пытались найти точки соприкосновения.

"Сам факт возобновления работы "нормандского формата" – это уже очень положительный сигнал. Сегодня состоялся очень содержательный непростой разговор – своеобразный аудит выполнения как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров Нормандского формата от 2019 года", – отметил Андрей Ермак по завершении переговоров в Париже. .

Руководитель Офиса президента акцентировал, что коммюнике, принятое по результатам встречи, является первым документом, который удалось согласовать с момента саммита лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

По его словам, стороны имеют много разногласий по видению выполнения Минских договоренностей, но есть настроение продвигаться в переговорном процессе.

"Сегодня наша дискуссия была вокруг войны, которая происходит на Донбассе, вокруг Минских договоренностей и того, что рассматривается в Нормандском формате. Но я абсолютно четко заявил, что сегодня мы ожидаем деэскалацию не только относительно оккупированных территорий, а вообще деэскалацию вокруг украинских границ ", – сказал Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что совместное заявление о необходимости соблюдения режима прекращения огня – это хоть маленький, но шаг вперед.

Руководитель Офиса президента Украины выразил надежду, что на встрече через две недели в Берлине также состоится конструктивная дискуссия, которая даст результаты.

"Работа продолжается, Украина, как всегда, готова к переговорам, к встречам 24/7, потому что для нас, для президента Украины Владимира Зеленского, для всей команды цель – прекращение войны, возвращение наших территорий. А сегодня – это и снятие напряжения, какая есть, деэскалация вокруг украинских границ", – резюмировал Андрей Ермак.

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