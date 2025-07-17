Ермак спрогнозировал, как Трамп будет помогать закончить войну в Украине

Председатель ОПУ Андрей Ермак / © Associated Press

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В Офисе президента озвучили позицию по поводу действий лидера США Дональда Трампа с целью завершения войны в Украине. Там полагают, что президент США не отступит.

Об этом пишет The Times со ссылкой на советника ОПУ Андрея Ермака.

Как отмечается, Ермак "совершенно оптимистично настроен" в контексте того, что Трамп не отступит.

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"Он знает, что Путин не хочет сейчас останавливать эту войну. И он знает, насколько успешным был мир из-за силы с Ираном".

Ранее Ермак предположил, что президент США Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года. Это произойдет при условии, если он выполнит свою угрозу ввести значительные новые санкции против любого покупающего российскую нефть и газ.

«Только экономические проблемы могут по-настоящему надавить Путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны ему слишком дорого», — сказал Ермак в интервью подкасту The Times «Генерал и журналист».

В 2025 году цена на нефть давала Путину возможность финансировать свою военную машину. Именно поэтому нужны санкции, которые окажут очень сильное давление на диктатора, потому что он лишится огромной суммы денег. И страны, покупающие российскую нефть, также будут давить на него.

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Ермак убежден, что последствия уже скоро: «Мы увидим результат до конца этого года».

Трамп намерен ввести тарифы в размере 100 процентов на импортируемые в США товары из любой страны, которая импортирует любые товары из России.