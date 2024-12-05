Ермак: Украина готова к выборам после установления справедливого мира

Президент Украины готов к выборам "в любой момент", но важно обеспечить все условия для их демократического проведения.

Украина планирует немедленно перейти к демократическим выборам по достижении справедливого мира.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Telegraph.

"Смотря на реальность, президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране", — отметил Ермак.

На вопрос о возможности проведения выборов в 2025 году Ермак подчеркнул, что президент Украины готов к выборам "в любой момент", но акцентировал внимание на важности обеспечения всех условий для их демократического проведения.

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"Это означает, что надо, чтобы все граждане Украины имели возможность проголосовать, включая наших героев, наших солдат на передовой, включая людей, которые временно покидают страну", — пояснил он.

Глава Офиса президента также подчеркнул, что для организации выборов необходимо, чтобы международное сообщество признало их соответствующими всем демократическим стандартам.

Ермак добавил, что Украина концентрирует финансовые ресурсы на поддержке армии, выплате зарплат и обеспечении базовых потребностей для победы в войне.

Напомним, что по информации западных СМИ, Украина планирует в ближайшее время заявить о своей готовности к миру с Россией. Это стало одним из ключевых вопросов встречи главы Офиса президента Андрея Ермака с представителями команды Дональда Трампа.