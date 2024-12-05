Ермак в США провел встречу с высокопоставленными советниками Трампа — Reuters

В переходной команде Трампа не ответили на просьбу прокомментировать встречу.

Украинская делегация провела встречу с высокопоставленными представителями избранного президента Дональда Трампа, который будет отвечать за формирование политики в отношении Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ознакомленный источник.

"Группа (представителей Украины – ред.) встретилась в Вашингтоне с избранными Трампом на должность советника по вопросам нацбезопасности Белого дома Майком Уолтцем и его представителем по Украине Китом Келлогом",- отмечает американское агентство.

В сообщении указывается, что украинскую делегацию возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В то же время в переходной команде Трампа не ответили на просьбу прокомментировать встречу.

Напомним, ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа ответил олигарху из РФ, который обещал послать его.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Трампа сообщили, как Байден помог ему в отношении Украины.

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