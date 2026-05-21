Ермак в суде эмоционально ответил на упреки о визитах отца в РФ

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак 21 мая в суде эмоционально прокомментировал информацию о якобы визитах его 81-летнего отца в Россию. Экс-чиновник назвал это очередной медийной кампанией против его семьи.

Об этом Ермак высказался на заседании Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, куда пришел обжаловать свою меру пресечения.

«Моему отцу 81 год. Это очень уважаемый, честный, патриотичный человек. Мне неизвестно о его поездках, а если даже это и было, то это должен он об этом сказать», — заявил Ермак.

Бывший чиновник также отметил, что его семья уже не впервые становится объектом якобы медийных атак. По словам Ермака, незаслуженно остается без внимания тот факт, что его брат сейчас находится на фронте и все годы войны защищает Украину.

«Мой отец всю жизнь живет в Киеве. Он человек, который очень любит свою страну. Я могу даже сказать, что 81 год, маме моей 80, — это возраст большой, но все эти годы полномасштабной агрессии они находятся здесь. Я горжусь своей семьей», — высказался экс-глава ОП.

Напомним, по данным журналистов проекта «Схемы», осенью 2019 года отец тогдашнего помощника президента Андрея Ермака, Борис Ермак, вместе с женой летал в Санкт-Петербург транзитом через Минск. Мать Андрея Ермака, которая является уроженкой этого российского города, в целом летала туда этим маршрутом минимум трижды в течение 2018 — 2019 годов.

Заметим, что Борис Ермак также фигурирует в деле кооператива «Династия» в Козине (где он якобы контролировал строительство как уполномоченный сына), однако официальных подозрений ему не выдвигали.

