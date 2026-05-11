Ермак впервые прокомментировал вручение подозрения от САП

Андрей Ермак ответил на вопрос о коррупционных средствах и фигурировании на «пленках Миндича»

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак кратко ответил на вопросы журналиста «Схем» Михаила Ткача, после того, как стало известно, что САП и НАБУ сообщили ему о подозрении.

Об этом передают «Схемы».

«Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда закончатся следственные действия, я дам комментарий», — сказал Ермак.

На уточнение, строил ли Ермак дом за якобы коррупционные средства, бывший чиновник ответил так: «У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы здесь видели».

На вопрос, действительно ли Ермак фигурирует на «пленках Миндича» с прозвищем «Хирург», бывший глава ОП ответил: «Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет».

Напомним, сегодня вечером, 11 мая, в СМИ появилась информация, что НАБУ и САП посетили обыски экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Продолжаются следственные действия.

Позже в САП подтвердили, что вручили экс-главе ОП подозрение по делу о легализации сотен миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Напомним, УП публиковала расшифровку части записей якобы разговоров, которые детективы НАБУ сделали в рамках дела «Мидас» в киевской квартире Миндича. В этих материалах, кроме Тимура Миндича, фигурируют, в частности, бывший первый помощник президента Сергей Шефир, женщина по имени Наталья, связываемая со строительством в кооперативе «Династия», и Рустем Умеров.

