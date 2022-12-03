Ермак встретился с Нуланд, которая прибыла в Украину с визитом

Нуланд заявила, что украинцы сегодня борются не только за свою свободу, но и за демократические ценности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Киеве провел встречу с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

Андрей Ермак поблагодарил Викторию Нуланд за визит в Украину.

"Хотя Киев сейчас почти без освещения, вы сможете лично увидеть реальную ситуацию и убедиться, что украинцы остаются мужественными, не покидают свои города, продолжают бороться. Вы глубоко осведомлены о ситуации в Украине. Все знают, как сильно вы поддерживаете нашу страну", – сказал руководитель Офиса главы государства.

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Он выразил благодарность США, президенту Джозефу Байдену и его администрации, в частности, Государственному департаменту, а также обеим палатам Конгресса и обеим партиям за поддержку.

"Победа Украины, в которой мы уверены, будет нашей общей победой", – подчеркнул Андрей Ермак.

Как отметил руководитель Офиса главы государства, сегодня наблюдается историческое единение не только внутри Украины – многие страны мира объединились вокруг помощи нашему государству.

"Сейчас мы видим, как многие страны демонстрируют очень сильную позицию. Украина получает как военную помощь, так и политическую – на уровне государств и международных организаций", – сказал Андрей Ермак.

Виктория Нуланд со своей стороны отметила: "Мы видим, что украинцы и дальше борются. Вы боретесь сегодня не только за свою свободу, но и за демократические ценности. Это имеет огромное значение".

Напомним, ранее во время Киевского форума по безопасности Нуланд сообщила, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить дополнительный пакет помощи Украине в размере 37 млрд дол.

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