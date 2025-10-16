Ермак встретился с Рубио: обсудили подготовку переговоров Трампа и Зеленского

Ермак и Рубио / © Telegram / Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «ключевой встречей дня» переговоры с государственным секретарем США , который также исполняет обязанности советника президента США по национальной безопасности, Марко Рубио.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

По его словам, во встрече также приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Стороны обсудили подробности подготовки к встрече президентов Украины и Соединенных Штатов, запланированной на пятницу.

«Обменялись мнениями о том, какой должна быть долгосрочная архитектура безопасности — не только для Украины, но и всей Европы. Лидерство США и лично президента Дональда Трампа сделали возможным мир на Ближнем Востоке. Именно такое видение сегодня нуждается в мире и Украине», — отметил Ермак.

Также в ходе переговоров обсудили шаги, которые могли бы вынудить Россию прекратить войну.

«Благодарю Марко Рубио. Американский народ действительно имеет большую удачу — иметь столь сильного и принципиального государственного секретаря», — добавил руководитель ОП.

Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.

Между тем Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с планами встречи, заявил, что лидеры обсудят, какое оружие нужно поставлять Украине, в частности возможности отправки Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

В России сначала угрожали из-за вероятной передачи Украине ракет Tomahawk, а теперь заявляют, мол, нужно дождаться результатов встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.