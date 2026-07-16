Сырский и Ермак. Архивное фото

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Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня вечером, 16 июля, посетил пункт управления Главкома Александра Сырского в одной из прифронтовых областей.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в среде военных и правоохранительных органах.

«Это произошло на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова и публичного конфликта с бывшим министром и Главкомом», — отмечают в издании.

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СМИ вернулись за комментариями к Ермаку и направили официальный запрос в Сырский, однако ответы пока не получили. Более подробной информации о встрече пока нет.

Отставка Федорова: последние новости

Раньше мы писали, в чем причины конфликта Федорова и Сырского.

Также мы сообщали, что отставка Федорова вызвала протесты по всей Украине.

Кроме того, мы рассказывали, как Владимир Зеленский пришел к решению уволить Михаила Федорова.

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Сам Федоров сегодня прервал длительное молчание рядом громких заявлений: он требовал смены руководства ВСУ и раскритиковал Сырского.

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