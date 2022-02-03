Ермак за неделю до встречи "нормандской четверки" заболел коронавирусом

Ермак отметил, что будет продолжать работать, "не останавливаясь".
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Ермака, он продолжает работать, "не останавливаясь".
"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги", — написал Ермак.
Отметим, на следующей неделе в Берлине запланирована встреча "нормандской четверки" – политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украину представляет глава ОП Андрей Ермак.
В последний раз переговоры внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России состоялись 27 января в Париже. По их результатам стороны согласовали общий документ. В частности, соблюдение режима прекращения огня на украинском Востоке.
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