Ермак заявил, что не имеет охраны и рассказал о вертолете ГСЧС для полета в Карпаты

Ермак заверил, что президент Зеленский никогда не летает на частных самолетах, а только на государственных.
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал информацию о том, что для перелета главы государства в Карпаты использовались вертолеты ГСЧС.
Об этом Ермак рассказал в интервью "РБК-Украина".
"Стыдно сказать — самолет сломался. Затем президенту доложили, что вертолет тоже вышел из строя. Поэтому летели мы туда на военном вертолете. Есть определенный протокол безопасности, хотя президент и борется с чрезмерными мерами. Он очень скромный человек. Но с другой стороны, мы понимаем, что люди вокруг него, по закону, несут уголовную ответственность, если не дай Бог что-нибудь случится", — сказал руководитель ОП.
По его словам, согласно протоколу, когда летит глава государства, приглашается вертолет сопровождения. И это единственная причина привлечения борта ГСЧС.
Ермак заверил, что президент Зеленский никогда не летает на частных самолетах, а только на государственных. Сам руководитель ОП утверждает, что летает в командировку обычными рейсовыми самолетами и не имеет ни одного охранника.
"А мои предшественники, хотя на это и не имеет права глава президентского Офиса, охрану имели. По логике, учитывая высокую ответственность и сложность ситуации, охрана, вероятно, нужна. Но я считаю, что раз не имею права, то я буду соблюдать закон", — подытожил он.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-марафоне рассказал об отдыхе с семьей и полете на вертолете с Ермаком.
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