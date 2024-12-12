Ермак заявил, что никакого мирного плана команды Трампа не существует

Также Ермак признался, что не виделся с будущим спецпосланником по Украине Келлогом во время последнего визита в США.
Мирного плана команды Дональда Трампа, в частности Кита Келлога, которого Трамп избрал на должность спецпредставителя США по Украине и России по поводу российско-украинской войны сейчас не существует. Украинская сторона его не видела.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Суспільному".
"Итак, для того, чтобы поставить точку в этом: ни одного плана пока не существует и точно мы его не видели... Мы знаем, что существует несколько мнений, несколько позиций, они обсуждаются", — ответил Ермак.
По словам руководителя ОП, во время встречи с американскими политиками они "слушали, им было все интересно, они задавали вопросы, очень глубокие вопросы и хотели получить больше информации".
По мнению Ермака, для Украины сейчас главное предоставить партнерам всю информацию, свою позицию и объяснить ее.
В частности, Украине необходимо объяснить, почему для нее не подходит просто прекращение огня. Он напомнил о таких договоренностях в Нормандском формате до начала полномасштабного вторжения, когда россияне нарушали прекращение огня "за несколько дней" от заключения.
Также Ермак признался, что не виделся с Келлогом во время последнего визита в США, но встречался с ним до номинации в команду Трампа и заверил, что имеет с ними связь.
Ранее Андрей Ермак заявил, что в настоящее время Украина не готова к переговорам с РФ.
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