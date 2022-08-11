Ермак заявил, что у Украины есть предложение для Запада, как сделать мир безопаснее

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Украины есть предложение для Запада, которое может сделать мир более безопасным.

Международная группа по гарантиям безопасности, которую Ермак возглавляет вместе с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, планирует представить мировому сообществу рекомендации в ближайшее время.

Об этом глава ОП написал в Сети.

"У нас уже есть неудачный опыт Будапештского меморандума, формулировки которого не прошли проверки временем и амбициями россии. Фактически ошибки прошлого поставили под угрозу безопасность всего мира", – говорится в сообщении.

Поэтому сейчас, подчеркнул Ермак, для безопасности Украины и мира важно разработать реальные гарантии безопасности.

"Это отвечает интересам Украины и мировых государств. Эти гарантии могут стать одними из столпов мирового порядка", – убежден руководитель ОП.

В то же время он отметил, что долгосрочной целью Украины остается членство в НАТО. Однако государству требуются юридически обязательные гарантии от союзников о предоставлении оружия, обмене разведданными, поддержке оборонной промышленности и экономической состоятельности.

"Мы знаем достаточно, чтобы быть уверенными, что нет такого мирного соглашения, под которым россия поставила бы свою подпись и сдержала бы свое слово. Учитывая действия рф в Сирии и ее поведение после захвата Крыма, должно быть очевидно: россия использует мирные переговоры как отвлекающий фактор и ловушку, не стремясь найти компромиссное решение", – говорится в заявлении Ермака.

Он сообщил, что международная группа по гарантиям безопасности планирует представить мировому сообществу соответствующие рекомендации в ближайшее время.

"Уверения не работают, нужны гарантии, потому что это возможность для коллективного Запада противостоять варварским амбициям России", – резюмировал глава президентского офиса.

Напомним, ранее Ермак объяснил, почему завершить активную фазу войны в Украине нужно до конца осени.

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