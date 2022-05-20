Ермак заявил, что Украина не согласится на альтернативы вступления в ЕС

Ермак заявил, что Украина не согласится на альтернативы вступления в ЕС

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что государство не согласится на альтернативы вступления в Евросоюз.

Заметим, что такую альтернативу ранее предлагал французский лидер Эммануэль Макрон.

Свое заявление Ермак сделал во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council 20 мая, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы не согласимся на альтернативы вступления в ЕС, которые снова начали звучать в последнее время", – сказал руководитель ОП.

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Он также убежден, что Украина способна усилить обороноспособность Черноморского и Балтийского флангов НАТО.

"В целом глубокое включение Украины во многосторонние форматы, которые улучшают ее интеграцию с международным сообществом, является важным фактором безопасности", — добавил Ермак.

Напомним, 9 мая Макрон предложил создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например Украину. Президент Франции предложил "создать то, что назвал бы европейским политическим сообществом".

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