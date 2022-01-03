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Ермак заявил о "беспрецедентной поддержке" Украины со стороны США

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Ермак заявил о "беспрецедентной поддержке" Украины со стороны США

УНІАН

Ермак подчеркнул, что Украина и США будут использовать "все возможности" для предотвращения эскалации со стороны РФ.

Украина и США будут использовать все возможности для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на украинских границах со стороны Российской Федерации.

Соответствующее заявление по итогам телефонных переговоров украинского и американского лидеров высказал глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Сейчас самое главное — предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого", — написал руководитель ОП в своем микроблоге в Twitter.

Он также выразил благодарность американским партнерам за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Частота контактов высшего уровня Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании", — подчеркнул Ермак.

Как сообщалось, американский лидер Джо Байден в воскресенье, 2 января, провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых четко дал понять, что в случае вторжения в Украину Россия получит "решительный ответ" от США и их союзников и партнеров.

Напомним:

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