Ермак заявил о возможной встрече лидеров "нормандской четверки"

Глава Офиса президенту анонсировал также встречи на уровне политсоветников.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что советники "нормандской четверки" разговаривали о подготовке встречи лидеров этого формата.

Об этом Ермак заявил на пресс-конференции 11 февраля.

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"Все стороны "нормандской четверки" говорят о том, что нужно подготовить и сделать возможной встречу лидеров. Я сейчас не могу сказать конкретную дату. Мы точно встретимся в формате политических советников, думаю, очень скоро. Мы не будем останавливать этот процесс", – заверил глава Офиса президента.

"Мы не определили еще где, но этот процесс точно будет проходить. Мы точно будем продолжать говорить", — добавил Ермак.

Напомним, Ермак заявил, что во время обсуждения в рамках Нормандии представители Франции, Украины, России и Украины "не дошли до совместного документа".

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