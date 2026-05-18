Ермака из СИЗО встречала бывшая президентская охрана – Следствие. Инфо
По информации «Следствие.Инфо», Ермака из СИЗО забирали охранники, ранее работавшие с президентом Зеленским.
Три охранника, которые в понедельник, 18 мая, приехали забирать из СИЗО после внесения залога бывшего руководителя ОП Андрея Ермака, еще несколько месяцев назад работали в государственной охране. По крайней мере, один из них охранял президента Владимира Зеленского.
Об этом говорится в расследовании издания Следствие.Инфо.
Один из охранников, приехавших сегодня забирать Ермака из СИЗО — Андрей Серветник.
По информации издания, в последний раз Андрей Серветник появлялся на мероприятиях с участием президента Зеленского в августе 2025 года — сопровождал главу государства во время молитвенного завтрака.
Журналисты связались с Серветником. Он рассказал, что учится в университете, а на вопрос, забирал ли Ермака в понедельник утром из СИЗО, не ответил и положил трубку.
Второй охранник — Владимир Чирочка. Журналисты отметили, что в апреле 2022 года он охранял Ермака во время визита Зеленского в Бучу.
Чирочка также попал в объектив камер УП в феврале 2026 года, когда Ермак уволился из ОП и обустроил свой офис в подвале Дворца спорта в центре Киева.
Журналисты позвонили по телефону Владимиру Чирочке, однако он не ответил на звонок.
Имя третьего охранника пока не установлено. Однако он также появлялся на фото с Зеленским и Ермаком. Последние такие фотографии датируются концом 2025 года.
По информации источника «Следства.Инфо» в Управлении госохраны, охранники, пришедшие встречать Андрея Ермака, покинули работу в УГО после его увольнения и оказывают услуги по охране как частные лица. Дополнительно подтвердить эту информацию пока не удалось.
Дело Ермака: последние новости
Напомним, в четверг, 14 мая, ВАКС избрал бывшему председателю ОПУ Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 млн грн.
В зале суда Андрей Ермак заявил, что у него нет денег на залог.
Деньги не удалось собрать сразу, поэтому выходные Ермак провел в СИЗО.
Сегодня, 18 мая, стало известно, что бывшего главу ОП внесли все 140 млн грн залога. Он вышел на свободу из СИЗО.
Также мы писали, кто внес залог за Андрея Ермака.