ЕС должен быть готов задействовать новые санкции против России, если ситуация на украинских границах обострится — Меркель

Таких же действий от ЕС и.о. канцлера ожидает и в случае усложнения ситуации на польско-белорусской границе.
И.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС должен будет ввести дополнительные санкции против России, если ситуация на границах Украины или Беларуси и Польши будет продолжать обостряться.
Об этом сообщает Reuters.
Во время совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецки и.о. канцлера, которая уже скоро должна покинуть должность, подчеркнула, что ЕС должен "быть единым в вопросах превращения Беларусью мигрантов в оружие против Польши и разворачивания Россией войск вблизи границы с Украиной".
"Любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет иметь высокую цену ", — подчеркнула Меркель.
И.о. канцлера отметила, что разрядка ситуации всегда должна быть лучшим вариантом.
Напомним, в Германии три политические партии, прошедшие в Бундестаг во время национальных выборов, договорились о создании коалиции и разделе портфелей. Было решено, что в должности канцлера Ангелу Меркель заменит Олаф Шольц.
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