ЕС должен поддержать Украину сейчас, поскольку в будущем это обойдется дороже — еврокомиссар

В Евросоюзе не собираются оставлять Украину без помощи, однако призывают делать это быстрее, ведь промедление будет стоить дороже.

Европейский союз должен продолжать оказывать финансовую помощь Украине, ведь если это не сделать сейчас, дальше это будет стоить странам ЕС дороже.

Такое мнение высказала вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова в интервью изданию Politico.

"Это непросто, и мы должны снова и снова просить у наших граждан этого одобрения. Но если мы сейчас не поддержим Украину ни в военном, ни в финансовом плане, в будущем это будет стоить гораздо дороже", — заявила Юрова.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане Украины могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз остановит финансирование в рамках обещанных 9 миллиардов евро.

Помощь Украине от ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Евросоюз предоставит Украине 18 миллиардов евро. Европа предоставила эти средства в кредит, однако по низкой кредитной ставке.

Кроме того, в начале октября Украина и Евросоюз подписали меморандум о выделении нашему государству 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Позже, 17 октября, в Европейском Союзе одобрили выделение еще одного транша Украине стоимостью 500 миллионов евро на закупку оружия.

В Украину также поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда.

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