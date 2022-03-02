ЕС должен выделить 100 млрд евро для восстановления Украины после войны – польский премьер

ЕС должен выделить 100 млрд евро для восстановления Украины после войны – польский премьер

Он также предлагает запретить импорт российских энергоресурсов.

Евросоюз должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро за счет Евросоюза.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет PAP.

"Нам нужен план восстановления, о котором я говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 миллиардов евро, профинансированных Европейским союзом для того, чтобы в ближайшие годы уничтоженная инфраструктура, уничтоженные школы, больницы, разбомбленные дома могли быть отстроены" — сказал он.

Он еще раз подчеркнул, что российскую агрессию можно остановить только мощными санкциями.

Поскольку Россия продолжает получать финансовые поступления за экспорт энергоресурсов, Моравецкий предлагает ввести запрет на поставки российских угля, нефти и газа.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда переговорил с Зеленским и призвал мир помочь Украине.

Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления.