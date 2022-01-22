ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики

ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики

Урсула фон дер Ляйен поговорила с президентом Зеленским.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово и усиливать сотрудничество в сфере энергетики.

Об этом она сообщила в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

I just talked to President @ZelenskyyUa.



The EU is firmly on Ukraine’s side.



We discussed the current security situation.



The EU is ready to provide further financial support to Ukraine and to reinforce our energy partnership. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2022

"Поговорила с президентом Зеленским. Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики", - написала она в соцсети.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский считает, что из-за возможного вторжения РФ в Украину проигрывает все мировое сообщество. Он предупредил Европу, что это будет мощная война, в результате чего мир понесет большие человеческие потери.

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