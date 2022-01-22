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ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики

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ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики

Associated Press

Урсула фон дер Ляйен поговорила с президентом Зеленским.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово и усиливать сотрудничество в сфере энергетики.

Об этом она сообщила в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

"Поговорила с президентом Зеленским. Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики", - написала она в соцсети.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский считает, что из-за возможного вторжения РФ в Украину проигрывает все мировое сообщество. Он предупредил Европу, что это будет мощная война, в результате чего мир понесет большие человеческие потери.

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