Урсула фон дер Ляйен поговорила с президентом Зеленским.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово и усиливать сотрудничество в сфере энергетики.
Об этом она сообщила в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.
I just talked to President @ZelenskyyUa.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2022
The EU is firmly on Ukraine’s side.
We discussed the current security situation.
The EU is ready to provide further financial support to Ukraine and to reinforce our energy partnership.
"Поговорила с президентом Зеленским. Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики", - написала она в соцсети.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский считает, что из-за возможного вторжения РФ в Украину проигрывает все мировое сообщество. Он предупредил Европу, что это будет мощная война, в результате чего мир понесет большие человеческие потери.
Читайте также:
- Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита для противостояния России
- Самолет из Британии с вооружением для Украины летел в обход Германии: что говорят в Лондоне и Берлине
- "Санкции против РФ бездействуют": в США и Британии не верят, что новые ограничения сдержат Путина