ЕС готов применить масштабные скоординированные санкции в случае дальнейшей агрессии против Украины – президент Еврокомиссии

Европа хотела бы иметь хорошие отношения с Россией, но это во многом зависит от выбора Москвы.
Евросоюз продолжает призывать Россию к деэскалации на границах Украины и готов применить масштабные скоординированные санкции в случае дальнейшей агрессии.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Укринформ.
«Наша обеспокоенность скоплением российских войск на восточных границах Украины хорошо известна. Наша позиция очень четкая: мы продолжаем призывать Россию к деэскалации напряженности и воздерживаться от любой дальнейшей агрессии. Поэтому не должно быть никаких сомнений — если Россия двинется против Украины, Европейский Союз будет способен привлечь санкции, которые могут иметь существенную цену. Мы провели всю работу в этом смысле», – проинформировала фон дер Ляен.
Европа хотела бы иметь хорошие отношения с Россией, но это во многом зависит от выбора Москвы.
Урсула фон дер Ляен напомнила, что по поручению, которое Европейский совет дал в июне, Еврокомиссия предусмотрела разные варианты реагирования на вероятную эскалацию.
«Поскольку ситуация получила развитие уже в этом месяце, было необходимо координировать усилия с партнерами, в частности, с нашими американскими друзьями. Этот процесс продолжается, он происходит прямо сейчас... Это очень важно, и это очень четкое послание. Мы хотим хороших отношений с Москвой, но это зависит от них – провести деэскалацию и сделать свой выбор. В случае дальнейшей агрессии – мы готовы», — подчеркнула президент Еврокомиссии.
Напомним :
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия все еще не предпринимает никаких шагов для отвода войск от украинских границ, которые она стянула своих армейцев.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной количество жертв достигнет миллионов.
- Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, требует разработать более жесткие санкции ЕС против России в ответ на возможное нападение на Украину.
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