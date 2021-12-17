Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

ЕС готов применить масштабные скоординированные санкции в случае дальнейшей агрессии против Украины – президент Еврокомиссии

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ЕС готов применить масштабные скоординированные санкции в случае дальнейшей агрессии против Украины – президент Еврокомиссии

Associated Press

Европа хотела бы иметь хорошие отношения с Россией, но это во многом зависит от выбора Москвы.

Евросоюз продолжает призывать Россию к деэскалации на границах Украины и готов применить масштабные скоординированные санкции в случае дальнейшей агрессии.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Укринформ.

«Наша обеспокоенность скоплением российских войск на восточных границах Украины хорошо известна. Наша позиция очень четкая: мы продолжаем призывать Россию к деэскалации напряженности и воздерживаться от любой дальнейшей агрессии. Поэтому не должно быть никаких сомнений — если Россия двинется против Украины, Европейский Союз будет способен привлечь санкции, которые могут иметь существенную цену. Мы провели всю работу в этом смысле», – проинформировала фон дер Ляен.

Европа хотела бы иметь хорошие отношения с Россией, но это во многом зависит от выбора Москвы.

Урсула фон дер Ляен напомнила, что по поручению, которое Европейский совет дал в июне, Еврокомиссия предусмотрела разные варианты реагирования на вероятную эскалацию.

«Поскольку ситуация получила развитие уже в этом месяце, было необходимо координировать усилия с партнерами, в частности, с нашими американскими друзьями. Этот процесс продолжается, он происходит прямо сейчас... Это очень важно, и это очень четкое послание. Мы хотим хороших отношений с Москвой, но это зависит от них – провести деэскалацию и сделать свой выбор. В случае дальнейшей агрессии – мы готовы», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Напомним :

Читайте также:

ЕС введет более жесткие санкции для России в случае полномасштабного вторжения в Украину 

ЕС введет более жесткие санкции для России в случае полномасштабного вторжения в Украину 

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация