ЕС готовит 19-й пакет санкций против России – фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз работает над новым, уже 19-м пакетом санкций против России.

«Мы и дальше будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и демократию. ЕС никогда не признает агрессию России. Именно поэтому мы готовим 19 пакет санкций против Кремля», – написала она в соцсети X .

Фон дер Ляен подчеркнула, что Евросоюз и дальше будет усиливать экономическое и политическое давление на РФ, параллельно укрепляя поддержку Украины – от военной помощи до гуманитарных программ.

Европейская комиссия согласовывает новые ограничения с государствами-членами ЕС. Ожидается, что пакет будет включать в себя дополнительные меры против российских компаний, финансового сектора и обхода предыдущих санкций.

Напомним, решение о санкции против Москвы должно приниматься в тесной координации с администрацией Трампа.

По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, государство не может допускать разногласий между президентом и парламентом, ведь Штаты находятся под давлением глобальных вызовов.

При этом в Сенате США призывают ускорить принятие новых ограничений против России, поскольку она отказывается прекращать агрессию против Украины. Впрочем, вероятнее всего, никаких шагов без согласования с Белым домом не будет применяться. Следовательно, будущее санкционной политики Вашингтона будет напрямую зависеть от позиции Дональда Трампа.