- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
ЕС готовит 19-й пакет санкций против России Sky News
В него могут войти банки из двух стран Центральной Азии.
Европейская комиссия до конца недели представит новый пакет санкций против России. Это будет уже 19 санкционный пакет ЕС с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщили европейские дипломаты, передает Sky News.
По их словам, в список могут добавить банки из двух стран Центральной Азии.
Для сравнения, в 18-м пакете санкций Евросоюз ввел ограничения против двух китайских банков и крупной индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara.
Между тем специальный посланник ЕС по санкциям Давид О’Салливан находится в Вашингтоне вместе с группой экспертов. Он должен встретиться с американскими коллегами для обсуждения новых ограничительных мер против России.
Ранее сообщалось, что спикер президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые санкции против РФ.
Мы ранее информировали, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто опроверг информацию о том, что Дональд Трамп потребовал от Венгрии прекратить закупку российской нефти.