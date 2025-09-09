ТСН в социальных сетях

ЕС готовит 19-й пакет санкций против России Sky News

В него могут войти банки из двух стран Центральной Азии.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Евросоюз готовит новые санкции

Евросоюз готовит новые санкции / © Reuters

Европейская комиссия до конца недели представит новый пакет санкций против России. Это будет уже 19 санкционный пакет ЕС с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщили европейские дипломаты, передает Sky News.

По их словам, в список могут добавить банки из двух стран Центральной Азии.

Для сравнения, в 18-м пакете санкций Евросоюз ввел ограничения против двух китайских банков и крупной индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara.

Между тем специальный посланник ЕС по санкциям Давид О’Салливан находится в Вашингтоне вместе с группой экспертов. Он должен встретиться с американскими коллегами для обсуждения новых ограничительных мер против России.

Ранее сообщалось, что спикер президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые санкции против РФ.

Мы ранее информировали, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто опроверг информацию о том, что Дональд Трамп потребовал от Венгрии прекратить закупку российской нефти.

