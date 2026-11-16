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Политика
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ЕС готовит экстренный зимний пакет для Украины: какую помощь получат города

Украина и Европейский Союз согласуют экстренный пакет помощи на зиму, в который должны войти генераторы, зарядные станции, автобусы и оборудование для транспортного сообщения.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Флаг ЕС

Флаг ЕС / © pexels.com

Украина совместно с Европейским Союзом готовит экстренный зимний пакет помощи по преодолению последствий российских атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру. В ближайшее время стороны намерены согласовать его окончательное наполнение.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

По его словам, в пакет помощи должны войти генераторы, зарядные станции, автобусы, а также средства восстановления мостов и обустройства переправ.

Особое внимание уделяется обеспечению надежного сообщения между берегами Днепра.

"Все это необходимо, чтобы противостоять российскому террору против Киева, Днепра, Запорожья, Харькова, Одессы и других городов", - отметил глава правительства.

Сотни тысяч украинцев остались без света

Корецкий подчеркнул, что очередной российский удар по линиям электропередач и подстанциям в Запорожской и Днепропетровской областях оставил без электроснабжения сотни тысяч человек.

По его словам, ситуация остается крайне сложной, а энергетики после каждой атаки прилагают максимум усилий по восстановлению питания.

Именно поэтому Украина заинтересована в скорейшем поступлении помощи от европейских партнеров.

Когда Украина может получить помощь от ЕС

Премьер-министр анонсировал встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в Брюсселе, в ходе которой планируется согласовать ключевые детали зимнего пакета.

«Рассчитываю, что решение будет окончательно согласовано и первые партии необходимого прибудут в Украину как можно быстрее», — подчеркнул Корецкий.

Он также поблагодарил европейских партнеров за поддержку и готовность оперативно принимать решения, необходимые Украине на фоне ударов России.

Напомним, что Южная Корея готовит большой пакет помощи Украине на 2027 год.

Правительство Южной Кореи запросило включение в проект бюджета на 2027 год помощи Украине на $100 млн, а министры иностранных дел двух стран провели переговоры по нормализации отношений.

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