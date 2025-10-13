ЕС готовит карту обороны для защиты от России: что предполагает план противодействия

Глава европейской дипломатии Кая Каллас / © Associated Press

На этой неделе Евросоюз представит дорожную карту обороны, которая предусматривает развитие систем борьбы с российскими дронами.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас во время пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что сейчас Евросоюз сталкивается с «чрезвычайным всплеском» гибридных атак. Каллас отметила, что всякий раз, когда российский дрон или самолет нарушает воздушное пространство стран-членов ЕС, «существует риск эскалации, непреднамеренной или нет».

«Россия играет войной, и мы выходим за пределы гипотетического конфликта. Чтобы сдержать войну, мы должны превратить экономическую мощь Европы в военное сдерживание», — отметила она.

Каллас заявила, что дорожная карта европейской обороны определит развитие возможностей в ключевых областях, в частности, систем борьбы с беспилотниками.

Понятно, что нам нужно усилить нашу оборону против России. Не для того, чтобы спровоцировать войну, а наоборот, чтобы предотвратить войну. Это будет руководство по тому, как это сделать, и оно также должно быть полностью согласовано с НАТО», — подчеркнула верховная представительница ЕС.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что вторжение российских дронов в воздушное пространство стран ЕС является «гибридной войной» и целенаправленной кампанией «серой зоны» против Европы. Она подчеркнула, что серия инцидентов не может быть случайной и призвала ЕС прекратить сомневаться в агрессии России.