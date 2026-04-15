ЕС готовит миллиарды евро для Украины в ближайшее время: что известно
ЕС готовится выделить Украине до €2,7 млрд после выполнения реформ и продвинуть переговоры по вступлению в Союз.
Украина окажется в центре внимания на финансовом треке G20, где состоится встреча министров, посвященная поддержке Киева. Европейский Союз готовится выделить Украине от 2,5 до 2,7 млрд евро после выполнения необходимых реформ в рамках Программы помощи Украине.
Об этом сообщает Politico.
По словам еврокомиссара, Киев «наконец-то выполнил» условия, необходимые для получения финансирования.
Кроме того, в Брюсселе планируют в ближайшее время открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Речь идет о ключевых разделах, необходимых для членства.
Ранее Еврокомиссия уже разрешила обеим странам приступить к технической подготовке к переговорам.
В то же время в ЕС признают, что скорое завершение переговоров маловероятно. Несмотря на позицию отдельных стран, включая Швецию и Данию, процесс может затянуться.
"Невозможно, чтобы мы завершили переговоры 1 января 2027 года", - заявил еврокомиссар.
Он добавил, что разблокирование финансовой помощи может стать дополнительным стимулом для продвижения Украины по пути к членству в Евросоюзе.
Блокировка €90 млрд помощи от ЕС для Украины — что известно
Напомним, в феврале президент Европарламента Роберта Мецола сообщила о согласовании масштабного пакета финансовой помощи Украине объемом €90 млрд. Речь шла о кредитных средствах, направленных на поддержку работы государственных институтов, укрепление обороны и усиление безопасности в Европе. По ее словам, это решение также должно было приблизить Украину к членству в ЕС и способствовать достижению справедливого мира.
Однако уже в марте процесс фактически остановили. Венгрия и Словакия заблокировали выделение средств, выдвинув условие ремонта нефтепровода «Дружба», поврежденного в результате российских обстрелов. Премьер Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо использовал право вето, требуя допустить инспекторов к объекту.
На днях новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит от Евросоюза для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято. В то же время политик подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.