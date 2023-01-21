ЕС готовит новый пакет санкций против РФ на годовщину вторжения в Украину

Подробности нового пакета санкций пока не разглашались.
Страны Европейского союза приступили к работе над десятым пакетом санкций против России за ее агрессию против Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Ориентировочно работа над новым пакетом санкций должна быть завершена к годовщине полномасштабного вторжения, сообщают источники из трех стран.
"Следующий пакет санкций будет готов примерно к трагической первой годовщине вторжения", — заявил один из чиновников на правах анонимности. Еще один источник сообщил, что "были амбиции" подготовить мероприятия к тому времени.
Вместе с тем, собеседники не указали, какие именно санкции будут введены, и кто под них попадет.
Напомним, ранее представитель правительства Польши раскритиковал заявление главы МИД Австрии, призвавшего ослабить европейские ограничения в отношении Москвы.
Кроме того, мы информировали, что власти Кипра арестовали на счетах подсанкционных россиян 105 миллионов евро.
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