ЕС готовит новый пакет санкций против РФ на годовщину вторжения в Украину

Подробности нового пакета санкций пока не разглашались.

Страны Европейского союза приступили к работе над десятым пакетом санкций против России за ее агрессию против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ориентировочно работа над новым пакетом санкций должна быть завершена к годовщине полномасштабного вторжения, сообщают источники из трех стран.

"Следующий пакет санкций будет готов примерно к трагической первой годовщине вторжения", — заявил один из чиновников на правах анонимности. Еще один источник сообщил, что "были амбиции" подготовить мероприятия к тому времени.

Вместе с тем, собеседники не указали, какие именно санкции будут введены, и кто под них попадет.

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Напомним, ранее представитель правительства Польши раскритиковал заявление главы МИД Австрии, призвавшего ослабить европейские ограничения в отношении Москвы.

Кроме того, мы информировали, что власти Кипра арестовали на счетах подсанкционных россиян 105 миллионов евро.

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