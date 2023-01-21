Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ЕС готовит новый пакет санкций против РФ на годовщину вторжения в Украину

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
132
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ЕС готовит новый пакет санкций против РФ на годовщину вторжения в Украину

Фото: ТСН.ua

Подробности нового пакета санкций пока не разглашались.

Страны Европейского союза приступили к работе над десятым пакетом санкций против России за ее агрессию против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ориентировочно работа над новым пакетом санкций должна быть завершена к годовщине полномасштабного вторжения, сообщают источники из трех стран.

"Следующий пакет санкций будет готов примерно к трагической первой годовщине вторжения", — заявил один из чиновников на правах анонимности. Еще один источник сообщил, что "были амбиции" подготовить мероприятия к тому времени.

Вместе с тем, собеседники не указали, какие именно санкции будут введены, и кто под них попадет.

Напомним, ранее представитель правительства Польши раскритиковал заявление главы МИД Австрии, призвавшего ослабить европейские ограничения в отношении Москвы.

Кроме того, мы информировали, что власти Кипра арестовали на счетах подсанкционных россиян 105 миллионов евро.

Читайте также:

В Хорватии похитили яхту подсанкционного российского олихарха

В Хорватии похитили яхту подсанкционного российского олихарха

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
132
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация