ЕС готовит переговоры о "дроновой стене" для защиты от РФ: Украину пригласили

Европейский комиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс заявил, что на следующей неделе созовет министров обороны стран-членов для обсуждения конкретных шагов. По его словам, концепция "дроновой стены" должна стать общим ответом ЕС на восходящую угрозу со стороны России.

Об этом пишет Reuters

Проект предполагает создание интегрированной системы с применением датчиков, средств обнаружения, глушения сигналов и современных вооружений для нейтрализации беспилотников. Предварительные оценки экспертов свидетельствуют, что такая инфраструктура может быть развернута менее чем за год, однако окончательная стоимость и сроки реализации пока неизвестны.

Инцидент с российскими дронами в Польше, которые удалось сбить силам НАТО, продемонстрировал уязвимость Европы перед новыми методами атак. В этой связи к переговорам планируют привлечь и Украину: украинские военные и инженеры поделятся опытом противодействия дронам, который они получили во время войны.

Еврокомиссия подчеркивает, что создание "дроновой стены" станет не только элементом защиты от РФ, но и сигналом единства и решительности всего ЕС.

Российские провокации у границ НАТО

Находка в Латвии — это лишь очередной эпизод в серии инцидентов с российскими дронами у ставших серьезной проблемой границ стран НАТО. Россия использует беспилотники как элемент гибридной войны, тестируя реакцию противовоздушной обороны и пытаясь запугать соседей. По словам военных экспертов, обломки, находящиеся на территориях стран Альянса, могут являться как случайностью, так и частью сознательной провокации.

Провокационные полеты российских дронов над странами НАТО уже стали серьезной проблемой. Ранее российские дроны залетали в Румынию , а Бухарест выступил с серьезным заявлением по поводу нарушения воздушного пространства страны-члена НАТО. Подобные инциденты создают напряжение и заставляют страны Североатлантического союза искать новые пути противодействия.

Кроме этого, дроны РФ пролетали над Польшей , что также расценивается как провокация. В ответ на рост угрозы Украина и Польша решили создать общую группу по беспилотным летательным аппаратам. Эта инициатива направлена на усиление сотрудничества в борьбе с российскими дронами и обмен опытом, что критически важно для обеспечения безопасности в регионе.

Помимо реальных инцидентов, Россия также использует дезинформацию . Недавно РФ распространила фейк об «украинском дроне» в Литве. Целью такой лжи является раскол между странами-союзниками, перевод ответственности за провокации на Украину и попытка ее дискредитации.

Российская агрессия заставила европейские страны усилить свою обороноспособность. В частности, в ответ на угрозу Европа готовит новый «железный занавес» , включающий создание миллионов минных полей вдоль границ с Россией. Этот шаг свидетельствует о готовности стран противодействовать возможной наземной агрессии и обеспечить защиту своих границ.