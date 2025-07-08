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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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ЕС готовит самые жесткие санкции против России с начала войны — МИД Франции

Франция анонсировала новый мощный санкционный пакет против РФ, который, по словам главы МИД Жан-Ноэля Барро, станет самым жестким за все время полномасштабной войны.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Франции

Флаг Франции / © pixabay.com

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз готовится ввести против страны-агрессора России мощнейшие санкции с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом он сообщил 7 июля в эфире французского телеканала TF1.

По словам Барро, новые ограничения направлены непосредственно на ослабление экономических ресурсов, позволяющих диктатору Путину продолжать войну.

«Эти санкции ударят по нефтяным доходам и финансовым игрокам из России и других стран», — уточнил министр.

Он подчеркнул, что цель санкций — заставить Путина согласиться на прекращение боевых действий.

«Мы хотим, чтобы Владимир Путин наконец-то согласился на прекращение огня, поскольку мы увидели, что с тех пор, как президент [США Дональд] Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, удары России по Украине усилились в пять раз», — сказал Барро.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз приблизился к принятию очередного пакета санкций против России.

Мы ранее информировали, что с момента возвращения президента Трампа на должность в январе Соединенные Штаты не ввели никаких новых санкций против России.

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