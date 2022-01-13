ЕС готовит шестой пакет санкций против Беларуси: журналист назвал сроки принятия новых ограничений

Пятый пакет санкций против Минска вступил в силу 2 декабря прошлого года.

Новые санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ЕС может принять уже в начале весны 2022 года.

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Об этом в своем Twitter 13 января сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп. Они могут быть готовы ранней весной", — написал журналист.

work on the EU's 6th sanctions package on #Belarus still going among working groups. Could be adopted and ready early spring – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 13, 2022

Ранее сообщалось, что "черный список" ЕС вскоре может стать еще длиннее — в шестом пакете санкций могут оказаться до трехсот человек и белорусских компаний.

Стоит отметить, что ЕС и США 2 декабря 2021 года из-за мигрантского кризиса ввели новые санкции против Беларуси. В ответ на принятые санкции Минск ввел запрет на ввоз на территорию страны товаров из ЕС, США и Британии.

Напомним, ЕС опубликовал "черный список" белорусских физлиц и компаний, подпадающих под санкции, которые начали действовать со 2 декабря. Всего в списке – 17 фамилий, им запрещают въезд в ЕС и замораживают их счета здесь. Также 2 декабря были введены новые санкции против Беларуси США. Ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций, а также под санкциями оказались три самолета.

Предыдущие санкции против режима Лукашенко, в том числе и прекращение авиасообщения, были приняты после принудительной посадки самолета в Минске, на борту которого находился оппозиционный блогер Роман Протасевич, его арестовали. В настоящее время он находится в Беларуси под домашним арестом.

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