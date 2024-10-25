ЕС готовит собственные санкции против России на случай победы Трампа: что изменится

Европейские дипломаты готовятся изменить режим санкций против России, поскольку возможное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы.

Об этом пишет Reuters.

Переговоры между официальными лицами и посланниками ЕС сосредоточены на нескольких инициативах, направленных на обеспечение того, чтобы европейские санкции оставались в силе в долгосрочной перспективе, подкрепляя их более жестким применением, даже если Вашингтон изменит курс.

По словам источников издания, возможные шаги включают положение о "всеобъемлющем контроле" для выявления и остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для России, а также более широкие ограничения на поставки нефти.

Источники сообщили, что ведутся также дискуссии об изменении требования о том, чтобы заморозка активов российского центробанка, крупнейшая западная санкция в отношении Москвы, продолжалась европейскими столицами каждые шесть месяцев.

Любое смягчение со стороны Вашингтона поставит Европу в затруднительное положение, поскольку именно Соединенные Штаты, обладающие широкими полномочиями по наказанию за нарушение санкций во всем мире, в первую очередь обеспечивают соблюдение правил.

В настоящее время Европейский Союз пытается найти собственные средства для усиления контроля и ограничений России.

Том Китинг из аналитического центра Королевского института оборонных исследований заявил, что европейские политики готовят "автономные европейские санкции с учетом возможности президентства Трампа", но им придется усилить меры по их обеспечению.

"Если президентство Трампа отменит санкции США в отношении России, европейцам придется действовать гораздо более решительно... в плане принудительных мер, и они больше не смогут прятаться за дядю Сэма", — сказал он.

Трамп и ЕС не ладили

Издание пишет, что европейские страны были обмануты во время последнего президентства Трампа, когда Соединенные Штаты аннулировали международное соглашение с Ираном по поводу его ядерной программы и в одностороннем порядке возобновили санкции, поставив Европу в затруднительное положение.

Теперь европейские чиновники опасаются, что подобный разворот в отношении России может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы, заявили два источника.

Во время предвыборной кампании Трамп открыто давал понять, что он прекратит или резко сократит военную помощь Украине, если победит на выборах 5 ноября.

Он отказался заявить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну и зашел так далеко, что обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании конфликта.

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Трамп часто хвалил свою администрацию 2017-2021 годов за введение санкций против трубопровода "Северный поток-2", но не обозначил четко свою позицию относительно будущих санкций и заявил, что хочет быстро заключить мирное соглашение с Москвой.

Что будет дальше

Европейские дипломаты подождут до конца года, прежде чем серьезно обсудить новые ограничения накануне шестимесячного председательства Польши в ЕС.

Венгрия в настоящее время занимает должность лидера и тянет с санкциями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подвергся шквалу критики за встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, которую Будапешт представил как "миротворческую миссию".

Реформа может отменить необходимость регулярного подтверждения замораживания активов российского центрального банка, заменив шестимесячный интервал на 36 месяцев, что закрепит эту санкцию на долгосрочную перспективу.

Активы, находящиеся во владении группы семи крупнейших экономик (G7), составляют около 300 млрд долларов, большая часть которых находится в Европе.

Несколько стран также обсуждают усиление "неправильной маркировки" продукции, предназначенной для России, стремясь к более точным описаниям. Граничащие с Россией государства Балтии давно жалуются, что экспортеры эксплуатируют таможенные кодексы ЕС.

15-й пакет санкций

Государства-члены проводят предварительные обсуждения формы 15-го пакета санкций после нескольких месяцев застоя с начала председательства Будапешта с 1 июля.

Ожидается, что в список санкций ЕС будут добавлены не менее 45 судов, поскольку западные союзники стремятся усилить ограничение цен на российскую нефть в рамках G7, сообщил один источник. Организаторы западных санкций считают, что нацеливание на конкретные танкеры – лучший способ ударить по большему количеству доходов от российской нефти.

По словам источников, западные государства также начинают оказывать давление на страны, в которых зарегистрированы танкеры.

ЕС также намерен расширить применение "пункта об отсутствии контактов с Россией" в следующем раунде санкций. Это заставит дочерние предприятия компаний ЕС в третьих странах запретить реэкспорт в Россию определенных товаров, в том числе товаров двойного назначения военного направления, боеприпасов и огнестрельного оружия.

Несколько стран, а также Европейская комиссия намерены еще больше ограничить импорт других видов энергоносителей в Европу из России, включая выросший в последние месяцы импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним, ранее бывший глава аппарата Белого дома и генерал морской пехоты в отставке Джон Келли раскрыл шокирующие подробности о высказываниях Дональда Трампа по поводу нацистской Германии. "Мне нужны такие генералы, как у Гитлера", — сказал Трамп в приватном разговоре в Белом доме.

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