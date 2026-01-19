ЕС готовит жесткий ответ США из-за заявлений Трампа о Гренландии — FT

Европейский союз / © Associated Press

Реклама

Европейский Союз готовит варианты жесткой реакции на заявления президента США Дональда Трампа, угрожающего установить контроль над Гренландией .

Как пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, ситуацию уже называют серьезнейшим кризисом в трансатлантических отношениях за последние десятилетия.

По данным издания, 27 послов стран ЕС обсудили возможные шаги, чтобы предоставить европейским лидерам рычаги влияния накануне встреч с Трампом на стартующем на этой неделе Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Реклама

В материале отмечается, что Брюссель рассматривает два ключевых направления ответа. Первый – возврат к списку пошлин на американские товары общей суммой 93 млрд евро. Этот пакет подготовили еще в прошлом году, но его приостановили до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.

Второй вариант – применение «Инструмента противодействия принуждению» (Anti-Coercion Instrument, ACI), принятого в 2023 году. Этот механизм еще ни разу не использовался, но он позволяет ограничивать инвестиции и блокировать экспорт услуг. В таком случае наибольший удар может прийтись на американские технологические компании, активно работающие на рынке ЕС.

Решнее всего на использовании ACI, по информации FT, настаивает Франция. Париж и Берлин уже координируют общую позицию, а министры финансов двух стран планируют провести отдельную встречу перед более широким обсуждением в Европе.

В то же время, большинство стран ЕС, как отмечает издание, выступают за попытку сохранить диалог с Трампом и только после этого переходить к прямой конфронтации. Один из дипломатов описал подход как "кнут и пряник", подчеркнув, что в ЕС есть четкие механизмы ответа, но в то же время Брюссель стремится дать Трампу возможность "отступить".

Реклама

Как предупредительный шаг, крупнейшие фракции Европарламента решили отложить голосование по понижению пошлин на товары из США, которое планировали в рамках предварительных договоренностей.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа "твердо будет придерживаться обязательства защищать суверенитет Гренландии и Королевства Дания", а также будет защищать стратегические экономические и безопасные интересы ЕС.

Кроме того, в Давосе срочно изменили повестку дня встречи советников по нацбезопасности западных стран: часть дискуссий, которые должны были быть посвящены переговорам по Украине, теперь планируют направить на кризис вокруг Гренландии.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент отверг возможность компромисса, заявив, что Европа "слишком слаба", чтобы обеспечить безопасность острова. По его словам, Трамп убежден: усилить безопасность можно только в том случае, если Гренландия станет частью США.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Соединенные Штаты введут 10-процентные тарифы для нескольких европейских стран , вставших на сторону Гренландии, отправив на остров своих военных. Среди стран НАТО, которые решили наказать американский президент Дональд Трамп, — Великобритания, Франция и Германия.

После ультиматума Дональда Трампа о введении пошлин, если Дания не продаст Гренландию, ключевые европейские лидеры выступили с заявлениями о солидарности и готовности защищать суверенитет.