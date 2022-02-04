ЕС готовит "значительный и всеобъемлющий" пакет санкций против России: каких сфер касается

Фон дер Ляйен заявила, что газопровод "Северный поток-2" также является частью пакета санкций.
Подготовленный ЕС пакет санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины касается ряда значимых для РФ сфер, в том числе высокотехнологичных комплектующих.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям Les Echos и Handelsblatt.
"Мы подготовили значительный и всеобъемлющий пакет санкций: от закрытия доступа к иностранному капиталу до введения контроля на экспорт особо важных товаров", — сказала она.
По ее словам, пакет возможных санкций также касается "высокотехнологичных комплектующих, которые Россия не может легко заменить, например в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и в космической отрасли".
Она отметила, что Россия "должна срочно модернизировать свою экономику, но этого нельзя сделать без технологий, в сфере которых у нас неоспоримое мировое лидерство".
Фон дер Ляйен заявила, что газопровод "Северный поток-2" также является частью пакета санкций. По ее словам, то, сможет ли газопровод заработать, зависит "от поведения России".
"Люди, близкие к Путину и олигархи, конечно, могут быть чувствительны", – добавила фон дер Ляйен.
Напомним:
Президент Франции Эммануэль Макрон собирается поехать в Россию, а затем посетить Украину. "Сейчас приоритетом для меня по украинскому вопросу и диалогу с Россией является деэскалация и поиск политических решений для выхода из кризиса", — отметил французский лидер. По его словам, он продолжит обмен мнениями одновременно с президентом Путиным и президентом Зеленским.
Читайте также: