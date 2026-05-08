Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Главы государств-членов Европейского Союза готовятся к возможным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным из-за разочарований в переговорах, которые ведет президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на FT.

Глава Европейского Совета Антониу Кошта считает, что у Европейского Союза есть потенциал для переговоров с РФ. По его словам, такое развитие событий поддерживает президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

«Я говорю с 27 лидерами стран-членов ЕС, чтобы определить лучший способ организации наших действий и выяснить, что именно нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда наступит подходящий момент для этого», — сказал Кошта.

Он подчеркнул, что во время саммита лидеров ЕС, который состоялся на Кипре в апреле 2026 года, Зеленский «пригласил нас быть готовыми внести положительный вклад в переговоры».

Журналисты подчеркнули, что среди 27 лидеров блока нет консенсуса по поводу того, кого следует назначить представителем ЕС в таких переговорах. Также не решено, когда следует их начать и каким будет предложение Путину.

Переговоры о мире — последние новости

В Кремле заявили, что пока не видят смысла в новом раунде трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ. Помощник Путина Юрий Ушаков утверждает, что прогресс возможен только при условии выполнения российских требований, в частности, вывода ВСУ с территорий Донбасса.

Реклама

До этого Украина уже принимала участие в нескольких раундах переговоров с агрессором при посредничестве США. Впрочем, достичь договоренностей о прекращении огня не удалось из-за территориальных претензий РФ.

Хотя трехсторонний формат на паузе, продолжается активный двусторонний диалог между Киевом и Вашингтоном.

Новости партнеров