- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 279
- Время на прочтение
- 2 мин
ЕС готовится к переговорам с Путиным по установлению мира — FT
В Брюсселе признают, что мирный процесс при посредничестве США фактически зашел в тупик, а Европа рискует остаться в стороне от ключевых решений.
Главы государств-членов Европейского Союза готовятся к возможным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным из-за разочарований в переговорах, которые ведет президент США Дональд Трамп.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на FT.
Глава Европейского Совета Антониу Кошта считает, что у Европейского Союза есть потенциал для переговоров с РФ. По его словам, такое развитие событий поддерживает президент Украины Владимир Зеленский.
«Я говорю с 27 лидерами стран-членов ЕС, чтобы определить лучший способ организации наших действий и выяснить, что именно нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда наступит подходящий момент для этого», — сказал Кошта.
Он подчеркнул, что во время саммита лидеров ЕС, который состоялся на Кипре в апреле 2026 года, Зеленский «пригласил нас быть готовыми внести положительный вклад в переговоры».
Журналисты подчеркнули, что среди 27 лидеров блока нет консенсуса по поводу того, кого следует назначить представителем ЕС в таких переговорах. Также не решено, когда следует их начать и каким будет предложение Путину.
Переговоры о мире — последние новости
В Кремле заявили, что пока не видят смысла в новом раунде трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ. Помощник Путина Юрий Ушаков утверждает, что прогресс возможен только при условии выполнения российских требований, в частности, вывода ВСУ с территорий Донбасса.
До этого Украина уже принимала участие в нескольких раундах переговоров с агрессором при посредничестве США. Впрочем, достичь договоренностей о прекращении огня не удалось из-за территориальных претензий РФ.
Хотя трехсторонний формат на паузе, продолжается активный двусторонний диалог между Киевом и Вашингтоном.