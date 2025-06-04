ЕС готовится к полному прекращению помощи Украине со стороны США и краху партнерства с Трампом

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Европейские правительства готовятся к худшему сценарию — одновременному удару США по трем ключевым направлениям: помощи Украине, совместной обороне в рамках НАТО и экономическому сотрудничеству. Причиной стали опасения по поводу будущей политики Дональда Трампа, который вскоре впервые после возвращения на международную арену встретится с лидерами G7 в Канаде.

Об этом пишет Financial Times.

"Это переросло из лучших сценариев в контроль убытков", - признал один из чиновников ЕС. "В вопросах торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим и очень плохим результатом".

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Европейские столицы опасаются, что Трамп может заблокировать помощь Украине, остановить разведданные обмены, ограничить передачу американского оружия через европейские страны, а также сократить военное присутствие США на континенте. Это, по мнению европейских дипломатов, оставит Украину и сам ЕС уязвимыми к российской агрессии.

"Мы находимся в одном [посте в соцсетях] или в одном высказывании на пресс-конференции от катастрофы по трем экзистенциальным вопросам для Европы: оборона, экономика и безопасность", - заявил еще один чиновник ЕС.

Следующие две недели станут критическими: лидеры G7, НАТО и ЕС будут собираться на серию саммитов. В Европе надеются, что дополнительные обязательства по расходам на оборону убедят Трампа не выводить войска из Европы, а компромисс по торговле поможет избежать тарифов в 50%, которые могут разрушить экономический рост.

Несмотря на призывы к "стратегической автономии", многие в Брюсселе признают глубокую зависимость от США. В то же время, отсутствие четкого предложения относительно формата новых отношений с Вашингтоном остается ахиллесовой пятой европейской дипломатии.

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"Какие наши общие интересы? У нас никогда не было такого разговора... Предложение должно поступить из Брюсселя, и по этому поводу они пока не готовы", - заявила президент Немецкого фонда Маршалла Александра де Хооп Схеффер.

Изменение позиции Трампа еще больше усложнило координацию действий между 27 странами ЕС по поддержке Украины, обороны и торговли. Европейские лидеры пытаются найти общий язык, но непредсказуемость президента США создает новые разрывы.

Недавние сигналы о разочаровании Трампа в Путине породили определенные надежды на ужесточение санкций против России. В то же время он похвалил партнеров по НАТО за увеличение оборонных расходов и параллельно пригрозил полным выводом американских войск из Европы. Его противоречивая риторика по поводу пошлин также заставляет европейские правительства сомневаться, стоит ли вообще полагаться на его обещания.

"Мы не можем позволить себе... снова поддаться ошибке, что буря пройдет", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Что все вернется к тому, как было раньше: если только закончится война, будет ли заключено соглашение о тарифах или последующие выборы дадут другой результат. Нет, этого не произойдет".

Несмотря на растущую поддержку идеи стратегической автономии, для многих стран остается открытым вопрос: как удержать США на стороне Европы хотя бы в краткосрочной перспективе, пока продолжаются попытки переосмысления будущего.

"У нас проблемы?" — сказал один из чиновников ЕС, участвующий в переговорах.

"Да. У нас проблемы".

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