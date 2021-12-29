ЕС хочет принять участие в переговорах между США и Россией по Украине

ЕС хочет принять участие в переговорах между США и Россией по Украине

В ЕС заявляют, что не хотят быть "посторонними зрителями", а также предлагают не ограничивать переговоры с Россией темой Украины.

ЕС хочет принять участие в переговорах между США и Россией по безопасности в Украине и Европе в целом.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения", — сказал Боррель.

Дипломат считает, что переговоры США и Россия будут только тогда иметь смысл, если они состоятся "в тесной координации и с участием ЕС ".

ЕС не согласен с требованиями Кремля

"Россия хочет вести переговоры об архитектуре европейской безопасности без привлечения Европейского Союза – это абсурд. Мы этого не примем. Ничего не решается о нас без нашего участия", — подчеркнул он.

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Боррель назвал неприемлемым требование России по нерасширению НАТО на восток, "особенно с учетом Украины". Политик обратил внимание, что российская сторона впервые изложила свои требования в письменной форме, "такого никогда не было".

Верховный представитель ЕС убежден, что переговоры с Россией не должны ограничиваться темой Украины и нерасширением НАТО.

"Мы должны говорить обо всех нарушениях с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году. Мы не согласны ни со многими событиями в российской внешней политике, ни с некоторыми событиями, которые Москва рассматривает как внутренние дела", — заявил он.

Напомним, что в Госдепе США подтвердили даты переговоров с РФ по деескалации конфликта с Украиной.

Ранее генсек НАТО заявил, что Россия угрожает безопасности в Европе.

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