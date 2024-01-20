ЕС хочет реформировать Фонд военной помощи Украине – Bloomberg

Евросоюз переходит от предоставления оружия из имеющихся запасов к закупке нового.

Внешнеполитическое ведомство Европейского Союза представило государствам-членам предложение о реформировании Фонда, оказывающего военную поддержку Украине, поскольку ЕС переходит от предоставления оружия из имеющихся запасов к закупке нового.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

В документе изложены условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 миллиардов евро, о котором правительства стран ЕС не смогли договориться. Размер фонда несколько раз увеличивался, но решение о выделении и выплате средств требует единодушной поддержки.

Согласно текущему механизму финансирования, известному как Европейский фонд мира (EPF), страны-члены получают возмещение за оружие, которое они посылают Украине. После полномасштабного вторжения России в Украину было одобрено семь пакетов на общую сумму 3,5 миллиарда евро, а также 2 миллиарда евро на поставку боеприпасов.

Страны-члены спорили по поводу ставок возмещения и использования механизма для компенсации закупок, тогда как Венгрия заблокировала восьмой транш финансирования для компенсации странам ЕС за поставки оружия.

"Необходимо как можно быстрее достичь политического согласия по предложенной цели – увеличить общий финансовый потолок ЕФПЗ на 5 миллиардов евро, специально предназначенных для Украины", – говорится в документе.

Дипломатические представители нескольких стран, включая Германию, на встрече в среду предположили, что EPF в том виде, в котором он создан, становится менее эффективным, поскольку в будущем больше поставок будет осуществляться за счет вновь приобретенного оружия, а не из имеющихся запасов.

Другие страны-члены хотели бы, чтобы фонд помощи был встроен в ЕФМ, в то время как некоторые страны хотят сохранить нынешний механизм, сообщает агентство Bloomberg.

Предложение внешнеполитического ведомства ЕС направлено на согласование разных позиций путем изменения управления фондом, включая фиксацию ставок возмещения и предоставление более высокого бонуса за совместные инициативы между европейской и украинской промышленностью.

Как говорится в проекте, возмещение за поставки со складов и односторонние закупки будут постепенно отменены.

Предполагается, что фонд буде иметь два основных направления, которые будут поддерживаться через ЕФМ: оказание летальной и нелетальной поддержки Украине путем совместных закупок через европейскую промышленность, а также продолжение тренировок и оснащение украинских войск.

Этот инструмент должен дополнить любую двустороннюю помощь, оказываемую Киеву государствами-членами.

Планируется, что фонд будет использоваться для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, специализированных боеприпасах, беспилотниках и средствах противовоздушной обороны, а также нелетальных элементах, таких как разминирование, военно-медицинское обеспечение и кибербезопасность.

Привлечение неевропейского вооружения и услуг к работе ЕС по подготовке и оснащению украинских войск, например, в рамках коалиции истребителей F-16 должно рассматриваться в каждом конкретном случае, говорится в документе.

Также сообщается, что дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года исходя из потребностей Украины и при условии политического руководства со стороны государств-членов.

Напомним, Евросоюз проведет аудит поставок оружия Украине.

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