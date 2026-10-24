ЕС хочет вмешаться в переговоры по Украине: в Брюсселе обеспокоены позицией США

Флаги Евросоюза / © Associated Press

Реклама

Европейский Союз стремится принять участие в следующем раунде переговоров между Украиной, Россией и США, чтобы усилить свое влияние на процесс мирного урегулирования.

Об этом сообщает Euronews.

Реклама

По данным издания, США стремятся возобновить трехсторонние переговоры на техническом уровне в ноябре после промежуточных выборов. Украина заявила, что готова поддержать любой формат переговоров. В Кремле отреагировали более сдержанно, но также заверили о готовности к диалогу.

Реклама

Евросоюз хочет приобщить к переговорному процессу европейских представителей, чтобы иметь больше возможностей влиять на позицию США, которая в последнее время, по оценке журналистов, заметно сместилась в пользу Москвы.

Заместитель главного представителя Европейской комиссии Арианна Подеста подтвердила, что ЕС рассчитывает быть представленным на переговорах.

«Сейчас ожидается, что состоятся переговоры на многостороннем уровне с участием представителей высокого официального ранга и ЕС будет присутствовать на этих переговорах. Мы всегда стремились, чтобы Украина занимала сильную позицию и всегда работали над достижением справедливого и крепкого мира для Украины. Мы делаем это при любой возможности», — заявила Подеста.

По словам представительницы Еврокомиссии, на переговорах ЕС должны совместно представлять Европейская комиссия и Европейский совет.

Реклама

В то же время Подеста не стала уточнять, планируют ли европейские чиновники проводить отдельные личные встречи с представителями России.

Представитель диктатора Путина Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что следующий раунд переговоров, запланированный на первую половину ноября в Абу-Даби, состоится в трехстороннем формате.

В то же время, он не исключил, что представители Евросоюза могут присоединиться к дальнейшим раундам переговоров.

«Ничего нельзя исключать априори. Но те переговоры, о которых мы говорим и запланированные на первую половину ноября в Абу-Даби, состоятся в трехстороннем формате», — сказал Песков.

Реклама

Ранее сообщалось, что европейские чиновники опасаются, что Трамп может давить на Украину, чтобы добиться договоренности с Путиным на условиях Москвы.

Мы ранее информировали, что бывший советник Билла и Хиллари Клинтонов Сидни Блюменталь считает, что политика Дональда Трампа может ослабить позиции Украины и позволить России добиться выгодных для себя договоренностей.

Новости партнеров